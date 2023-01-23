В Краснодаре починили поврежденные вандалами лифты в подземных переходах

О том, что лифты в двух подземных переходах на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова испортили неизвестные вандалы, стало известно 23 января.

В мэрии Краснодара сообщили о начале ремонта и решении обратиться в полицию. Подъемники привели в порядок к вечеру того же дня. В них перенастроили работу дверей, а также очистили от мусора. В настоящее время все работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в лифтах порезали пленку и зажигалкой поджигали вентиляционные выходы. Кроме того, вандалы использовали лифты в качестве туалета. В лифте на улице Московской и лифте на Петра Метальникова был сломан электрический привод.