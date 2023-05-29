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В Курганинске остаются подтопленными 9 домов и 48 дворов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinske-ostayutsya-podtoplennymi-9-domov-i-48-dvorov
В Курганинске остаются подтопленными 9 домов и 48 дворов
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным МЧС на 10:30 29 мая в Курганинске после сильных ливней остаются подтопленными несколько низменных участков.

Сейчас ситуация стабилизируется. Подтопленными остаются 48 придворовых территорий, из них в 9 домах находится вода. Обследование подтопленных участков ведут 4 оперативные группы.

По данным оценочной комиссии, в Курганинске вода заходила на 733 придомовые территории, в том числе в 136 домов. Эвакуация и отселение жителей из подтопленных домов не требуется. В Курганинске в готовности находится пункт временного размещения. Объекты инфраструктуры и ЖКХ работают в штатном режиме.

Из-за обильных осадков и повышения уровня грунтовых вод оказались переполнены водоемы. Сотрудники МЧС при помощи двух пожарно-насосных машин откачивают воду в ближайшую реку. Воду с подтопленных участков отводят при помощи каналов и траншей.

Территорию обследуют с воздуха с помощью дрона. На месте работает аэромобильная группировка в составе 20 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате интенсивных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов. В Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах работают 27 оценочных комиссий. Нтормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 31 мая.

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