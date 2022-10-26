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В Крыму суд оставил под стражей пятерых подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту

Происшествия
26.10.2022 17:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-sud-ostavil-pod-strazhej-pyateryh-podozrevaemyh-po-delu-o-terakte-na-krymskom-mostu
В Крыму суд оставил под стражей пятерых подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Заседание Верховного суда Республики Крым прошло 26 октября в Симферополе в закрытом режиме.

Решение о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым подозреваемым вынес 13 октября Киевский районный суд Симферополя. Фигуранты дела, которых обвиняют в совершении теракта, с этим решение не согласились и подали апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма.

Апелляционная коллегия Верховного суда Республики Крым оставил без изменения решение суда первой инстанции. Подозреваемые останутся под стражей до 8 декабря, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 октября ФСБ сообщило, что организатором теракта на Крымском мосту стало ГУ разведки минобороны Украины. Для исполнения теракта привлекли граждан Украины: 51-летнего Романа Соломко, 47-летнего Михаила Цюркало и 43-летнего Дениса Ковача. А также граждан Грузии Сандро Иносаридзе, брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна. Пятерых подозреваемых — Артема и Георгия Азатьянов, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна поместили под арест в СИЗО в Симферополе.

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