В Крыму потушили пожар на заводе, начавшийся после ракетной атаки ВСУ

Пожар на территории Севморзавода в Севастополе начался утром 13 сентября в результате ракетной атаки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев днем провел совещание в правительстве города. Он сообщил о том, что пожар на заводе оперативно потушили и поблагодарил сотрудников МЧС.

«В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются, сил и всех необходимых средств достаточно. Открытого огня уже нет. Угрозы для города нет. На данный момент зафиксированы повреждения 60 окон в 7 многоквартирных домах и 1 частном. Также были повреждены несколько крыш. На территории одной из школ также были обнаружены обломки, они были оперативно убраны», — написал глава Севастополя в Telegram.

Он также выразил благодарность медикам, оказавшим помощь пострадавшим.

По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара ВСУ были повреждены два корабля Военно-Морского Флота, которые стояли на ремонте в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе. Корабли будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВС РФ ночью 13 сентября отразили попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам в Крыму. ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе 10 крылатыми ракетами. В результате на заводе произошел пожар, пострадали 24 человека. Также ВСУ нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота тремя безэкипажными катерами. Средства ПВО сбили семь крылатых ракет. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера. Получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.