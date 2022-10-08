Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Крыму и Севастополе бесплатно продлят проживание для туристов в отелях и санаториях

Происшествия
08.10.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-i-sevastopole-besplatno-prodlyat-prozhivanie-dlya-turistov-v-otelyah-i-sanatoriyah
В Крыму и Севастополе бесплатно продлят проживание для туристов в отелях и санаториях
Фото из соцсетей

Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова после происшествия на Крымском мосту.

По ее словам, Ростуризм оперативно начал работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается 8 октября.

«Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки», — написала Догузова в Telegram.

Также организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором могут перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого нужно обратиться к администраторам отелей и санаториев, где они забронировали номер.

Кроме того, можно вернуть билеты на поезда без удержания сборов.

«Для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева. Также заработает паромная переправа. Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия 8 (800) 511-80-18″, — добавила Догузова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на мосту движение поездов и автобусов в Крым приостановлено. Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
  2. Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Краснодаре экс-судья просит признать себя невменяемым
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
  5. В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях