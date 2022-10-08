В Крыму и Севастополе бесплатно продлят проживание для туристов в отелях и санаториях

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Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова после происшествия на Крымском мосту.

По ее словам, Ростуризм оперативно начал работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается 8 октября.

«Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки», — написала Догузова в Telegram.

Также организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором могут перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого нужно обратиться к администраторам отелей и санаториев, где они забронировали номер.

Кроме того, можно вернуть билеты на поезда без удержания сборов.

«Для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева. Также заработает паромная переправа. Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия 8 (800) 511-80-18″, — добавила Догузова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на мосту движение поездов и автобусов в Крым приостановлено. Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября.