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В Крымске введен режим ЧС из-за подтоплений

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-vveden-rezhim-chs-iz-za-podtoplenij
В Крымске введен режим ЧС из-за подтоплений
Фото t.me/sergeyi_les

В Крымском городском поселении с 21:00 10 июня введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Зону ЧС определили локально, с учетом фактически подтопленных территорий.

В городе уже работают специальные комиссии, которые устанавливают факты подтопления домов и определяют причиненный ущерб.

Сергей Лесь и межрайонный прокурор Константин Шварц выехали на улицу Матросова, где продолжается откачка воды.

Заявки на обследование жилых помещений принимаются по единому номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двухмесячная норма осадков выпала 10 июня в Крымске. Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Кирова, Темченко, Лаара, Матросова, Чехова и других. Из-за непогоды в Крымском районе произошли аварийные отключения электроэнергии. За состоянием водных объектов круглосуточно ведется наблюдение.

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