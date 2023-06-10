В Крымске введен режим ЧС из-за подтоплений

В Крымском городском поселении с 21:00 10 июня введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Зону ЧС определили локально, с учетом фактически подтопленных территорий.

В городе уже работают специальные комиссии, которые устанавливают факты подтопления домов и определяют причиненный ущерб.

Сергей Лесь и межрайонный прокурор Константин Шварц выехали на улицу Матросова, где продолжается откачка воды.

Заявки на обследование жилых помещений принимаются по единому номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двухмесячная норма осадков выпала 10 июня в Крымске. Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Кирова, Темченко, Лаара, Матросова, Чехова и других. Из-за непогоды в Крымском районе произошли аварийные отключения электроэнергии. За состоянием водных объектов круглосуточно ведется наблюдение.