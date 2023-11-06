В Краснодарском крае задержали парня, пытавшегося задавить полицейского

Подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского задержали в Белоглинском районе.

Сейчас 22-летнего местного жителя доставили к следователю для допроса и следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейский открыл стрельбу по «семерке», пытавшейся его задавить. Местный житель сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2107 и наехал на двух мужчин, а также неоднократно пытался задавить сотрудника полиции. В Белоглинском районе 4 ноября возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего парня.