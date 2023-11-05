На Кубани возбудили дело против парня, пытавшегося задавить полицейского

В Белоглинском районе 4 ноября возбудили уголовное в отношении 22-летнего местного жителя, который наехал на полицейского легковушкой.

По версии следствия, полицейские прибыли на улицу Набережную в селе Белая Глина для урегулирования конфликта, который происходил между группой местных жителей. Один из молодых людей сел в свой автомобиль ВАЗ-2107 и наехал на полицейского и двух участников конфликта. В связи с этим полицейский применил табельное оружие. В результате были повреждены кузов и колеса автомобиля. После этого злоумышленник скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. В настоящее время устанавливают местонахождение подозреваемого. Следственные действие продолжаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию поступила информация, что группа людей устроила конфликт на улице. На место происшествия вскоре прибыл наряд полиции. Местный житель сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2107 и наехал на двух мужчину, а также неоднократно пытался задавить сотрудника полиции. После этого полицейский семь раз выстрелил по кузову машины, но водителю удалось скрыться. ВАЗ-2107 позже нашли и поместили на спецстоянку.