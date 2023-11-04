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Полицейский открыл стрельбу по «семерке», пытавшейся его задавить на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-otkryl-strelbu-po-semerke-pytavshejsya-ego-zadavit-na-kubani
Полицейский открыл стрельбу по «семерке», пытавшейся его задавить на Кубани

Инцидент произошел накануне вечером в Белоглинском районе.

В полицию поступила информация, что группа людей устроила конфликт на улице. На место происшествия вскоре прибыл наряд сотрудников МВД.

В это время 22-летний местный житель сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2107 и наехал на двух мужчину, а также неоднократно пытался задавить сотрудника полиции.

Правоохранитель произвел предупредительный выстрел в воздух, но водитель «семерки» никак не отреагировал на это. После этого полицейский семь раз выстрелил по кузову машины, но водителю удалось скрыться. ВАЗ-2107 позже нашли и поместили на спецстоянку.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника для его задержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре мужчина получил 1,5 года колонии за стрельбу по соседям из травмата. Преступление произошло 20 апреля в многоквартирном доме на улице Тепличной, 62/1 в поселке Калинино.

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