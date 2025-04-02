В Краснодарском крае за 10 лет открыли 105 новых школ

Краснодарский край вышел на беспрецедентные темпы строительства новых школ благодаря участию в нацпроектах и краевым госпрограмам. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев считает строительство школ приоритетной задачей и лично контролирует ее выполнение.

Темпы строительства

Вот уже несколько лет подряд в крае ежегодно открывают не менее 10 новых школ. За 10 лет в Краснодарском крае построили 105 образовательных организаций. В 2025 году планируется достроить еще 12 школ.

«В 2024 году на реализацию нацпроектов направили 70 млрд рублей. Это огромные деньги, которые мы должны трансформировать в видимый результат. Необходимо построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в системе общего образования края 1 тыс. 249 школ, в которых обучаются 783,3 тыс. детей. Во вторую смену при этом учатся всего 25,5% школьников — 193,7 тыс. человек. В одну смену дети учатся в шести муниципальных образованиях — Брюховецком, Крыловском, Каневском, Павловском, Ленинградском и Приморско-Ахтарском.

«Более 62% краевого бюджета направляем на социальную сферу. Мы должны обеспечить достойное качество жизни в городах и сельских территориях. Мы столкнулись с серьезными вызовами, но снижать обороты ни в коем случае нельзя. Необходимо задействовать все ресурсы для того, чтобы строить еще больше учреждений — активнее участвовать в нацпроектах, привлекать инвесторов, заключать концессионные соглашения», — заявил губернатор.

Высоких темпов строительства соцобъектов в регионе удалось достичь благодаря участию в нацпроектах и реализации краевых госпрограмм.

Сотрудничество с инвесторами

Для развития социальной инфраструктуры на Кубани активно подключают инвесторов — после завершения строительства школы выкупают за счет бюджета.

Один из эффективных примеров такого сотрудничества власти и бизнеса — школа № 107 в Краснодаре. Застройщик построил ее три года назад в быстроразвивающемся густонаселенном микрорайоне Молодежном. Школу выкупили по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». До строительства новой школы детей возили в ближайшую школу в поселке Березовом.

Новая школа в Молодежном

Сейчас в краснодарской школе № 107 в две смены учатся 3,8 тыс. школьников, проектная мощность школы — 1,1 тыс. человек. С ними работают 155 педагогов, 23 из них — педагоги высшей категории. Также много молодых учителей.

В школе 61 учебный кабинет, в том числе 4 кабинета технологии и 6 лингафонных кабинетов, которые оборудованы интерактивными панелями и автоматизированными рабочими местами для педагогов.

Также в школе открыты столовая на 600 мест, 2 библиотеки с читальными залами, кинозона, конференц-зал, актовый зал на 450 мест, медблок, лаборатория по физике, интерактивный музей, 3 спортивных зала и зал хореографии. Во дворе школы оборудованы спортплощадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным покрытием.

В 10-11 классах школьников готовят по нескольким профилям — гуманитарному, технологическому и универсальному. С 1 сентября 2025 года в технологическом профиле откроют экспериментальную группу инженерно-математической направленности.

Современная образовательная среда, созданная в школе, помогает раскрыть таланты одаренным школьникам и детям с ограниченными возможностями здоровья. С апреля 2025 года школа стала опорной образовательной площадкой по направлению «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями». Для детей с ОВЗ в зданиях есть лифты и оборудованы пандусы, также сделано тактильное покрытие и таблички с шрифтом Брайля.

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