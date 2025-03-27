Финансовая поддержка учреждений культуры Кубани за 10 лет выросла в 180 раз

В городах и районах Краснодарского края по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева открываются и капитально ремонтируются театры.

За 10 лет финансирование задач по ремонту и укреплению материальной базы учреждений культуры региона выросла в 180 раз. Краснодарский край — один из лидеров отрасли культуры в стране. На Кубани отрасль представлена почти 2,5 тыс. учреждений, в которых работает 30 тыс. человек.

Финансирование культуры

На открытии Театра современного искусства в Краснодаре глава региона рассказал, что объем финансирования сферы культуры в крае регулярно увеличивают — только на ремонт учреждений финансирование с 2015 года увеличили в 67 раз: с 15 млн до 1 млрд рублей. В 2024 году общий объем финансирования превысил 6,3 млрд рублей. За последние 5 лет на Кубани отремонтировали свыше 320 учреждений культуры, в том числе здание Театра Защитника Отечества и краснодарского Театра драмы.

Бюджет отрасли культуры Краснодарского края растет с каждым годом — в 2015 году он составлял 12 млрд рублей, в 2024 — уже свыше 20 млрд. Всего за 10 лет поддержку получили 1 тыс. 16 учреждений культуры, в том числе объекты нацпроекта «Культура».

По инициативе губернатора значительно увеличился объем субсидий на ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры, детских школ искусств, музеев, библиотек, театров и кинотеатров — с 15 млн рублей в 2015 году до 2,7 млрд рублей в 2024 году.

В 2025 году из всех уровней бюджета на ремонт и укрепление материально-технической базы 178 учреждений культуры планируют направить свыше 2,3 млрд рублей.

Театры

С 2015 года сеть учреждений культуры пополнилась новыми открытиями — по инициативе губернатора на Кубани создали Театр Защитника Отечества — в 2016 году и Театр современного искусства — в 2024 году.

«Людям всегда нужны эмоции, за ними они и идут в театр. Спасибо, что дарите им свой талант. Вы — настоящие мастера своего дела. А ваш труд приносит радость и вдохновение зрителям. Поздравляю вас с днем театра и желаю, чтобы творческие идеи всегда находили свое воплощение», — заявил глава региона на открытии Театра современного искусства.

Вениамин Кондратьев отметил, что развитие профессионального искусства необходимо для культурного обогащения молодежи.

«Это инвестиции в наших детей. Мы хотим, чтобы они приобщались к творчеству через новые формы. И у ребят есть на это запрос. Поэтому приняли решение создать Театр современного искусства базе Дворца искусств. Он позволит привлечь еще больше юных зрителей. Уверен, потенциал художественных коллективов, позволит это сделать», — сказал губернатор.

Дома культуры

Губернатор отметил, что для жителей как больших городов, так и отдаленных населенных пунктов необходимо создать достойные условия получения качественного культурного досуга. При этом дети должны иметь возможность творчески развиваться, а специалисты — повышать свой профессиональный уровень и работать в современных учреждениях.

Например, глава региона поручил в 2025 году капитально отремонтировать здание Дома культуры в станице Неберджаевской Крымского района, построенное еще в 1958 году.

«Дом культуры в небольших станицах — это центр притяжения, места для досуга жителей. Вопрос по ремонту здания должен быть решен уже в этом году», — заявил Вениамин Кондратьев.

«Пушкинская карта»

Краснодарский край занимает второе место среди городов России по числу учреждений культуры, которые поддерживают проект «Пушкинская карта». К программе уже подключились 479 учреждений края. Ежегодно в проект вовлекаются все больше музеев, кинотеатров, дворцов культуры, библиотек и других учреждений.

«Наша молодежь активно пользуется картой, посещает экскурсии, концерты, спектакли, творческие встречи. За весь период действия проекта молодые жители Кубани приобрели почти 2,2 млн билетов. Для них это возможность найти себя в творчестве, развивать свой потенциал в сфере культуры», — считает Вениамин Кондратьев.

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