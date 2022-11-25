В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о гибели двоих мужчин при крушении параплана
Параплан с мотором рухнул 24 ноября на улице Кирова, 154 в Хадыженске Апшеронского района. Пилот и пассажир летательного аппарата погибли.
Следствие установило, что в ходе выполнения полета потерпел крушение паралет под управлением 46-летнего пилота с 32-летним пассажиром. Мужчины от полученных травм скончались на месте. Воздушное судно получило значительные повреждения. В Краснодарском следственном отделе на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следователи осмотрели место происшествия, взяли образцы топлива, назначили судебные экспертизы. Устанавливают и опрашивают очевидцев. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», параплан рухнул на автомобиль, припаркованный рядом со стадионом. Очевидцы успели заснять момент падения на видео.
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