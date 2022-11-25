В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о гибели двоих мужчин при крушении параплана

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Параплан с мотором рухнул 24 ноября на улице Кирова, 154 в Хадыженске Апшеронского района. Пилот и пассажир летательного аппарата погибли.

Следствие установило, что в ходе выполнения полета потерпел крушение паралет под управлением 46-летнего пилота с 32-летним пассажиром. Мужчины от полученных травм скончались на месте. Воздушное судно получило значительные повреждения. В Краснодарском следственном отделе на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи осмотрели место происшествия, взяли образцы топлива, назначили судебные экспертизы. Устанавливают и опрашивают очевидцев. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», параплан рухнул на автомобиль, припаркованный рядом со стадионом. Очевидцы успели заснять момент падения на видео.