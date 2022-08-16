В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла 16 августа около 5:30 на трассе в районе Курганинска.

По предварительным данным, водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу и протаранил грузовую «Газель».

От полученных травм на месте аварии погибли водитель и четверо пассажиров легковушки. Также пострадали водитель и пассажир «Газели».

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает «МВД-медиа».

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