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В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек

Происшествия
16.08.2022 07:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-dtp-s-uchastiem-gazeli-pogibli-pyat-chelovek
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла 16 августа около 5:30 на трассе в районе Курганинска.

По предварительным данным, водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу и протаранил грузовую «Газель».

От полученных травм на месте аварии погибли водитель и четверо пассажиров легковушки. Также пострадали водитель и пассажир «Газели».

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает «МВД-медиа».

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