В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
Происшествия
16.08.2022 07:57
Смертельная авария произошла 16 августа около 5:30 на трассе в районе Курганинска.
По предварительным данным, водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу и протаранил грузовую «Газель».
От полученных травм на месте аварии погибли водитель и четверо пассажиров легковушки. Также пострадали водитель и пассажир «Газели».
На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает «МВД-медиа».
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