В Краснодарском крае за неделю в ДТП и при пожарах погиб 21 человек
Происшествия
15.08.2022 18:17
В Краснодарском крае с 8 по 14 августа зарегистрировали 474 происшествия, в которых пострадали 160 человек.
Спасатели и пожарные оказывали помощь пострадавшим при ДТП, во время поисково-спасательных работ в горах и при пожарах. Спасли 139 человек, погиб 21 пострадавший.
Пожары в основном произошли в жилом секторе, а пострадавших больше всего оказалось при ДТП, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.
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