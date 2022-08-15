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В Краснодарском крае за неделю в ДТП и при пожарах погиб 21 человек

Происшествия
15.08.2022 18:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-nedelyu-v-dtp-i-pri-pozharah-pogib-21-chelovek
В Краснодарском крае за неделю в ДТП и при пожарах погиб 21 человек
Фото t.me/mingochskk

В Краснодарском крае с 8 по 14 августа зарегистрировали 474 происшествия, в которых пострадали 160 человек.

Спасатели и пожарные оказывали помощь пострадавшим при ДТП, во время поисково-спасательных работ в горах и при пожарах. Спасли 139 человек, погиб 21 пострадавший.

Пожары в основном произошли в жилом секторе, а пострадавших больше всего оказалось при ДТП, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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