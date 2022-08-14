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В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека

Происшествия
14.08.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-zhestkom-dtp-s-gruzovikom-pogibli-dva-cheloveka
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Фото паблика "ЧП Курганинск"

Смертельная авария произошла 13 августа около 14:00 на 80 км автодороги «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная».

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, ехавший со стороны станицы Петропавловской в сторону станицы Михайловской, съехал с дороги и врезался в грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель «семерки» и его 24-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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