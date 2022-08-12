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В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа

Происшествия
12.08.2022 15:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-posle-dtp-s-iskanderom-pogib-voditel-kamaza
В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
Фото spasateli_

Авария произошла днем 11 августа на федеральной трассе «Кавказ» под Армавиром.

По предварительным данным, столкнулись транспортно-заряжающая машина РК «Искандер-М» и КамАЗ, перевозивший 5-литровые бутылки с водой. После ДТП груз из полуприцепа КамАЗа выпал на дорогу.

Позже стало известно, что в результате ДТП с РК «Искандер-М» водитель большегруза скончался от полученных травм. После столкновения его зажало в кабине фуры, сообщает GorodArmavir.

Фото gorodarmavir.ru

Также в местных пабликах появилась информация, что в этой аварии пострадали еще два человека.

Читайте также: в Краснодарском крае произошло ДТП с участием ракетного комплекса «Искандер-М».

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