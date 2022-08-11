В Краснодарском крае произошло ДТП с участием ракетного комплекса «Искандер-М»
Происшествия
11.08.2022 21:30
Авария произошла днем 11 августа на федеральной трассе «Кавказ» под Армавиром.
По предварительным данным, столкнулись транспортно-заряжающая машина РК «Искандер-М» и КамАЗ, перевозивший 5-литровые бутылки с водой. После ДТП груз из полуприцепа КамАЗа выпал на дорогу.
В Новокубанском АСО уточнили, что на трассе около поворота на Курганинск столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии в транспортных средствах зажало людей. На место прибыли сотрудники «Кубань-СПАС» и бригада скорой помощи. Травмированных освободили из автомобилей и передали медикам, сообщает GorodArmavir.
Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.
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