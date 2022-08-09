В Северском районе возбудили уголовное дело после ДТП с 4 погибшими
Прокуратура Северского района организовала проверку причин и обстоятельств смертельной аварии, которая произошла 9 августа около 6:00.
Установили, что водитель Honda Accord ехал в сторону Новороссийска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Лада Ларгус» и ВАЗ-21014. В результате ДТП водитель Honda Accord, а также водитель и два пассажира «Лада Ларгус», среди которых был 14-летний подросток, от полученных травм скончались на месте.
По факту ДТП в полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Honda Accord в нарушение правил дорожного движения выехал на встречку и столкнулся с «Лада Ларгус». После этого в «Ладу» сзади врезался попутный ВАЗ-2114.
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