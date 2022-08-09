На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
Происшествия
09.08.2022 09:19
Авария с участием трех автомобилей произошла 9 августа в 6:50 в Северском районе.
По предварительным данным, мужчина за рулем Honda Accord ехал со стороны Краснодара в сторону Новороссийска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лада Ларгус». После этого в «Ладу» сзади врезался попутный ВАЗ-2114.
В результате ДТП погибли четыре человека: водитель Honda, водитель «Лада Ларгус» и двое его пассажиров — женщина и мужчина. Личности погибших устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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