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На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека

Происшествия
09.08.2022 09:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-legkovushka-vyehala-na-vstrechku-i-sprovotsirovala-dtp-v-kotorom-pogibli-4-cheloveka
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с участием трех автомобилей произошла 9 августа в 6:50 в Северском районе.

По предварительным данным, мужчина за рулем Honda Accord ехал со стороны Краснодара в сторону Новороссийска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лада Ларгус». После этого в «Ладу» сзади врезался попутный ВАЗ-2114.

В результате ДТП погибли четыре человека: водитель Honda, водитель «Лада Ларгус» и двое его пассажиров — женщина и мужчина. Личности погибших устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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