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В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка

Происшествия
09.08.2022 09:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-tonnele-perevernulas-inomarka
В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка

Авария произошла 9 августа в 6:40 на Дублере Курортного проспекта во втором тоннеле со стороны Мамайки.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что иномарка лежит на крыше на проезжей части. По словам очевидцев, в тоннеле образовалась пробка.

«По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля марки Renault не справилась с управлением и наехала на бетонный бордюр справа. После этого иномарка перевернулась на крышу. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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