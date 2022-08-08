В Краснодарском крае в жестком лобовом ДТП погибла девушка

Фото «Апшеронский Рабочий»

Смертельная авария произошла 6 августа около 22:00 на автодороге Майкоп — Туапсе около хутора Зазулин.

По данным ОГИБДД Апшеронского района, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением на закругленном участке трассы, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2110.

В результате жесткого лобового столкновения 23-летняя пассажирка «десятки» от полученных травм скончалась на месте. Водители автомобилей не пострадали, сообщает «Апшеронский Рабочий».

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