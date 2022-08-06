В Адыгее «Приора» врезалась в дерево и превратилась в груду металла, ее водитель погиб
Происшествия
06.08.2022 15:27
Авария произошла 5 августа около 23:55 на 3-м километре дороги Кужорская — Сергиевская — Дондуковская в Майкопском районе.
По предварительным данным, 36-летний житель Кошехабльского района ехал за рулем «Лада Приора», не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.
Наряды ГИБДД обеспечивали объезд места аварии и безопасность движения. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
Читайте также: в Мостовском районе легковушка сбила 49-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в темноте.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 7 улиц
- В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ