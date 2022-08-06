В Адыгее «Приора» врезалась в дерево и превратилась в груду металла, ее водитель погиб

Фото МВД по Республике Адыгея.

Авария произошла 5 августа около 23:55 на 3-м километре дороги Кужорская — Сергиевская — Дондуковская в Майкопском районе.

По предварительным данным, 36-летний житель Кошехабльского района ехал за рулем «Лада Приора», не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

Наряды ГИБДД обеспечивали объезд места аварии и безопасность движения. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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