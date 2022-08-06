В Мостовском районе легковушка сбила 49-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в темноте
Происшествия
06.08.2022 14:13
Авария произошла 6 августа в 2:00 на 65-м километре дороги «Подъезд к Майкопу». Пешеход от полученных травм погиб.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Fiat Punto ехал со стороны Майкопа и сбил переходившего проезжую часть в неустановленном месте пешехода.
«В результате ДТП 49-летний пешеход скончался», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии уточняются.
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