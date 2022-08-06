В Кавказском районе КамАЗ с прицепом насмерть сбил 41-летнего пешехода
Происшествия
06.08.2022 10:38
Авария произошла 5 августа на улице Желябова в станице Кавказской в Кавказском районе.
«По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом двигался ехал по улице Желябова со стороны улицы Розы Люксембург в сторону улицы Ленина и напротив дома № 136 допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении с грузовиком.
В результате аварии 41-летний пешеход погиб», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии уточняются.
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