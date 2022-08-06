В Кавказском районе КамАЗ с прицепом насмерть сбил 41-летнего пешехода

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 5 августа на улице Желябова в станице Кавказской в Кавказском районе.

«По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом двигался ехал по улице Желябова со стороны улицы Розы Люксембург в сторону улицы Ленина и напротив дома № 136 допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении с грузовиком.

В результате аварии 41-летний пешеход погиб», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии уточняются.

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