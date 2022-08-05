В Новороссийске водитель иномарки насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Происшествия
05.08.2022 13:36
Смертельное ДТП произошло 4 августа около 21:00 на Сухумском шоссе.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Nissan Note наехал на 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель руководителя отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате столкновения женщина погибла на месте. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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