В Новороссийске водитель иномарки насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Новороссийске водитель иномарки насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло 4 августа около 21:00 на Сухумском шоссе.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Nissan Note наехал на 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель руководителя отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате столкновения женщина погибла на месте. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

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