В Армавире водитель Land Cruiser сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Происшествия
05.08.2022 12:39
ДТП произошло 4 августа в 13:08 на пересечении улиц Тургенева и Дзержинского.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser наехал на 12-летнего ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде.
В результате ДТП мальчик получил травмы и ссадины передней брюшной стенки. Его доставили в городскую больницу, сообщает GorodArmavir.
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