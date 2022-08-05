В Армавире водитель Land Cruiser сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ДТП произошло 4 августа в 13:08 на пересечении улиц Тургенева и Дзержинского.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser наехал на 12-летнего ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде.

В результате ДТП мальчик получил травмы и ссадины передней брюшной стенки. Его доставили в городскую больницу, сообщает GorodArmavir.

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