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В Армавире водитель Land Cruiser сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Происшествия
05.08.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-voditel-land-cruiser-sbil-12-letnego-velosipedista-na-peshehodnom-perehode
В Армавире водитель Land Cruiser сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ДТП произошло 4 августа в 13:08 на пересечении улиц Тургенева и Дзержинского.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser наехал на 12-летнего ребенка, который выехал на пешеходный переход на велосипеде.

В результате ДТП мальчик получил травмы и ссадины передней брюшной стенки. Его доставили в городскую больницу, сообщает GorodArmavir.

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