Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей

Происшествия
16.08.2022 08:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-sredi-pogibshih-v-dtp-pod-kurganinskom-troe-detej
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла утром 16 августа. На трассе в районе Курганинска столкнулись легковушка и «Газель».

По уточненным данным, после столкновения в легковушке погибли водитель и четверо пассажиров. Среди них было трое детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель и пассажир «Газели» получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трассе Курганинск — Армавир столкнулись «лада Приора» и «Газель». По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. В Новороссийске в сентябре откроют новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»
  6. В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях