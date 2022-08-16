Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
Происшествия
16.08.2022 08:48
Смертельная авария произошла утром 16 августа. На трассе в районе Курганинска столкнулись легковушка и «Газель».
По уточненным данным, после столкновения в легковушке погибли водитель и четверо пассажиров. Среди них было трое детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Водитель и пассажир «Газели» получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трассе Курганинск — Армавир столкнулись «лада Приора» и «Газель». По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.
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