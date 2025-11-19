В Краснодарском крае утром 19 ноября отменили беспилотную опасность

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в среду в 5:56.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории региона с 00:47 19 ноября.

«В Краснодарском крае объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в уведомлении РСЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после объявления опасности появления беспилотных летательных аппаратов в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на полеты. Их сняли 19 ноября в 6:08.

Читайте также: в Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что вопросы целесообразности блокировки мобильной связи — компетенция профильных ведомств.

Подпишись, здесь всегда интересно.