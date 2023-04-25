В Краснодарском крае суд отказался привлечь Юрия Дудя* к делу о взыскании с Тинькова 2 млрд рублей

В Усть-Лабинском районном суде в производстве находится иск бизнесмена Олега Дерипаски к экс-банкиру Олегу Тинькову и компании Meta* (запрещена на территории РФ) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По словам адвоката Олега Дерипаски Алексея Мельникова, от Олега Тинькова поступили несколько «ходатайств, направленных на затягивание рассмотрения дела».

«Например, они просили суд привлечь к участию в деле Юрия Дудя* (признан Минюстом иностранным агентом). Суд отказал защитникам Олега Тинькова в этом ходатайстве», — сказал адвокат.

Следующее заседание суда назначено на 15 мая, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

*Юрий Дудь — признан Минюстом иностранным агентом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнил, что иск на Тинькова подали из-за его оскорбительных высказываний на личной странице в Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ). Олег Дерипаска в рамках гражданского иска требовал взыскать с Олега Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей». Усть-Лабинский районный суд 31 августа прошлого года передал дело в Арбитражный суд Московской области. Краевой суд отменил передачу дела в Арбитражный суд Московской области и вернул дело в апреле в Усть-Лабинский районный суд.