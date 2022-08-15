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Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях

Общество
15.08.2022 12:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/oleg-deripaska-podal-v-sud-na-olega-tinkova-iz-za-oskorblenij-v-sotssetyah
Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях
Олег Дерипаска

В Усть-Лабинском районном суде в производстве находится иск Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta* (запрещена на территории РФ) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнил, что иск на Тинькова подали из-за его оскорбительных высказываний на личной странице в Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ).

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей», — сказал адвокат.

Он также отметил, что к компании Meta* у них нет никаких финансовых требований. Они лишь просят компанию удалить информацию, не соответствующую действительности.

Рассмотрение иска Дерипаски в Усть-Лабинском районном суде назначили на 16 августа, сообщает «Интерфакс».

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