Иск Дерипаски к Тинькову на 2 млрд рублей из-за оскорблений в соцсетях в апреле рассмотрит суд на Кубани

В Усть-Лабинском районном суде в производстве находится иск бизнесмена Олега Дерипаски к экс-банкиру Олегу Тинькову и компании Meta* (запрещена на территории РФ) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Олег Дерипаска в рамках гражданского иска требовал взыскать с Олега Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей». Усть-Лабинский районный суд 31 августа прошлого года передал дело в Арбитражный суд Московской области.

«Мы оспорили определение достаточно давно (сентябрь 2022 года). Краевой суд по нашей жалобе отменил передачу дела в Арбитражный суд Московской области. А сейчас появилась дата рассмотрения по существу в Усть-Лабинском районном суде — 6 апреля», — рассказал адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.

По словам адвоката, ранее суд посчитал необходимым передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области из-за места проживания ответчика, пишет РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях.