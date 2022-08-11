В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте

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Исключение — спецмашины пожарных, спасателей и оперативных служб.

Пешие прогулки не запрещаются при условии соблюдения правил пожарной безопасности. Соответствующий приказ подписан в краевом министерстве природных ресурсов.

Большинство лесных пожаров случаются по вине человека. Так, 10 августа весь день тушили тлеющие гектары под Архипо-Осиповкой.

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