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В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте

Общество
11.08.2022 13:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-11-avgusta-ogranichili-poseshhenie-lesov-na-transporte
Видео канала «Кубань 24»

Исключение — спецмашины пожарных, спасателей и оперативных служб.

Пешие прогулки не запрещаются при условии соблюдения правил пожарной безопасности. Соответствующий приказ подписан в краевом министерстве природных ресурсов.

Большинство лесных пожаров случаются по вине человека. Так, 10 августа весь день тушили тлеющие гектары под Архипо-Осиповкой.

Читайте также: в 37 районах Краснодарского края действует особый противопожарный режим.

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