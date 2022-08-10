В горах Геленджика спустя 12 часов потушили лесной пожар площадью 4,5 га
Происшествия
10.08.2022 18:28
Возгорание произошло в районе Храпаковой Щели около Архипо-Осиповки утром 10 августа. В 10:40 лесной пожар локализовали на площади 4,5 га.
В 18:00 пожар в Храпаковой Щели полностью ликвидировали. Очаг возгорания находился на склоне горы, поэтому с огнем боролись при помощи ранцевых огнетушителей, шанцевого инструмента и воздуходувки. Для доставки людей применили лесопожарные катера.
Всего в тушении пожара приняли участие 60 человек и 14 единиц техники. По предварительной информации, пожар в лесу произошел из-за неосторожности человека, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
Читайте также: появилось видео с места лесного пожара под Геленджиком.
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