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Появилось видео с места лесного пожара под Геленджиком

Происшествия
10.08.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-s-mesta-lesnogo-pozhara-v-gelendzhikskom-lesnichestve
Появилось видео с места лесного пожара под Геленджиком

Пожар начался около 5:00 10 августа. К полудню огонь прошел уже 4,5 га леса.

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю поделилась видеозаписями с места пожара. Его тушение осложняется труднодоступным горным рельефом и отсутствием подъездных путей. С огнем борются с помощью ранцевых огнетушителей.

В связи с сухой и жаркой ветреной погодой сейчас в 14 районах края действует 4 класс пожароопасности. На территории 37 районов введен особый противопожарный режим.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении в районе Храпаковой щели поступило 10 августа в 5:13. В 10:40 возгорание удалось локализовать на примерной площади 4,5 га. В МЧС сообщили, что лесной пожар не угрожает жилым домам.

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