Появилось видео с места лесного пожара под Геленджиком
Происшествия
10.08.2022 15:01
Пожар начался около 5:00 10 августа. К полудню огонь прошел уже 4,5 га леса.
Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю поделилась видеозаписями с места пожара. Его тушение осложняется труднодоступным горным рельефом и отсутствием подъездных путей. С огнем борются с помощью ранцевых огнетушителей.
В связи с сухой и жаркой ветреной погодой сейчас в 14 районах края действует 4 класс пожароопасности. На территории 37 районов введен особый противопожарный режим.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении в районе Храпаковой щели поступило 10 августа в 5:13. В 10:40 возгорание удалось локализовать на примерной площади 4,5 га. В МЧС сообщили, что лесной пожар не угрожает жилым домам.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ