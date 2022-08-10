В Геленджике произошел лесной пожар в районе Храпаковой щели
Происшествия
10.08.2022 07:00
Сообщение от диспетчера Архипо-Осиповского филиала лесопожарного центра о задымлении в районе Храпаковой щели в Геленджикском лесничестве поступило 10 августа в 5:13.
В 5:15 на место выехали 2 лесопожарные бригады — 6 человек и 2 единицы техники. По прибытии они обнаружили низовой лесной пожар.
Сейчас проводят наращивание сил и средств для локализации лесного пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.
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