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В Геленджике произошел лесной пожар в районе Храпаковой щели

Происшествия
10.08.2022 07:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-proizoshel-lesnoj-pozhar-v-rajone-hrapakovoj-shheli
В Геленджике произошел лесной пожар в районе Храпаковой щели
Фото ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр".

Сообщение от диспетчера Архипо-Осиповского филиала лесопожарного центра о задымлении в районе Храпаковой щели в Геленджикском лесничестве поступило 10 августа в 5:13.

В 5:15 на место выехали 2 лесопожарные бригады — 6 человек и 2 единицы техники. По прибытии они обнаружили низовой лесной пожар.

Сейчас проводят наращивание сил и средств для локализации лесного пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Читайте также: в Геленджике произошел лесной пожар на площади 0,3 га.

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