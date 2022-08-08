В Геленджике произошел лесной пожар на площади 0,3 га
Происшествия
08.08.2022 20:43
В 17:46 на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в районе села Архипо-Осиповка.
В 17:52 пожарные прибыли на место и обнаружили низовой лесной пожар в Архипо-Осиповском участковом лесничестве. В 19:30 возгорание ликвидировали на площади 0,3 га.
В тушении участвовали 16 человек и 6 единиц техники, сообщает краевой лесопожарный центр в Telegram.
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