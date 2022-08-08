Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске потушили загоревшийся дом в частном секторе

Происшествия
08.08.2022 17:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-potushili-zagorevshijsya-dom-v-chastnom-sektore
В Новороссийске потушили загоревшийся дом в частном секторе

ЧП случилось в СНТ «Ударный» на улице Октябрьской 8 августа. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13:13.

Прибывшие  пожарные установили, что пылает крыша здания. Огонь охватил площадь 50 кв. м. В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава и четыре спецмашины. В 14:30 удалось ликвидировать последствия возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре сгорела бытовка на улице Солнечной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
  3. Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Геленджике за деньги от курортного сбора установили скамейки-кольца
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
Прямой эфир
Мы в соцсетях