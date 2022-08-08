В Новороссийске потушили загоревшийся дом в частном секторе

В Новороссийске потушили загоревшийся дом в частном секторе

ЧП случилось в СНТ «Ударный» на улице Октябрьской 8 августа. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13:13.

Прибывшие пожарные установили, что пылает крыша здания. Огонь охватил площадь 50 кв. м. В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава и четыре спецмашины. В 14:30 удалось ликвидировать последствия возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре сгорела бытовка на улице Солнечной.