В Новороссийске потушили загоревшийся дом в частном секторе
Происшествия
08.08.2022 17:12
ЧП случилось в СНТ «Ударный» на улице Октябрьской 8 августа. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13:13.
Прибывшие пожарные установили, что пылает крыша здания. Огонь охватил площадь 50 кв. м. В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава и четыре спецмашины. В 14:30 удалось ликвидировать последствия возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре сгорела бытовка на улице Солнечной.
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