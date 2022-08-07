В Краснодаре сгорела бытовка на улице Солнечной
Происшествия
07.08.2022 10:44
Сообщение о возгорании на улице Солнечной рядом с супермаркетом «Магнит Семейный» поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 7 августа в 10:10.
На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 10:19, пожарные установили, что горит хозяйственная постройка. В 10:22 пожар локализовали, а в 10:33 полностью ликвидировали.
Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняется.
В ликвидации пожара участвовали от МЧС России 13 человек личного состава и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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