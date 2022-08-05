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В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber

Происшествия
05.08.2022 16:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-srazu-posle-vysadki-passazhirov-dotla-sgorel-avtomobil-taksi-uber
В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
Фото t.me/pva_anapa

Машина сгорела днем 5 августа на улице Стахановской у здания почты. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что водитель высадил пассажиров, машина тронулась, задымилась на ходу и очень быстро сгорела.

Вызов в Анапский пожарно-спасательный гарнизон поступил в 13:59. На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 14:05, они через минуту локализовали возгорание на площади 4 кв. м. В 14:08 ликвидировали открытое горение, еще через минуту — пожар полностью потушили.

Пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации возгорания привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

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