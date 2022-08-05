В Краснодарском крае произошел пожар в частном доме на площади 90 кв. метров
Происшествия
05.08.2022 09:48
Сообщение о возгорании на улице Пушкина в станице Полтавской Красноармейского района поступило в МЧС 5 августа в 0:27.
В 0:34 первые пожарные подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание в частном доме. В 0:37 пожар локализовали, в 1:19 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 90 кв. м. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.
На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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