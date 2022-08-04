В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
Происшествия
04.08.2022 16:33
О возгорании дома во 2-м проезде Стасова сообщили 4 августа около 16:00 очевидцы.
Видеозапись, на которой запечатлен пожар, прислали интернет-порталу «Кубань 24» местные жители. На кадрах видно, что огонь полностью охватил двухэтажное здание.
Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания поступило в 15:59. В 16:25 огонь локализовали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о произошедшем уточняется. О пострадавших не сообщается.
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