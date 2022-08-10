МЧС: лесной пожар в Геленджике жилым домам не угрожает
Происшествия
10.08.2022 08:18
Сообщение о возгорании лесной подстилки в Архипо-Осиповском участковом лесничестве поступило в МЧС утром 10 августа.
По данным на 8:00, площадь лесного пожара составляет 0,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат 49 человек и 15 единиц техники.
Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о том, что в Геленджике 10 августа около 5:00 произошел лесной пожар в районе Храпаковой щели.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ