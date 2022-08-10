МЧС: лесной пожар в Геленджике жилым домам не угрожает

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Архипо-Осиповском участковом лесничестве поступило в МЧС утром 10 августа.

По данным на 8:00, площадь лесного пожара составляет 0,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат 49 человек и 15 единиц техники.

Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о том, что в Геленджике 10 августа около 5:00 произошел лесной пожар в районе Храпаковой щели.