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МЧС: лесной пожар в Геленджике жилым домам не угрожает

Происшествия
10.08.2022 08:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-lesnoj-pozhar-v-gelendzhike-zhilym-domam-ne-ugrozhaet
МЧС: лесной пожар в Геленджике жилым домам не угрожает
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Архипо-Осиповском участковом лесничестве поступило в МЧС утром 10 августа.

По данным на 8:00, площадь лесного пожара составляет 0,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат 49 человек и 15 единиц техники.

Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о том, что в Геленджике 10 августа около 5:00 произошел лесной пожар в районе Храпаковой щели.

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