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В 37 районах Краснодарского края действует особый противопожарный режим

Общество
10.08.2022 14:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-37-rajonah-krasnodarskogo-kraya-dejstvuet-osobyj-protivopozharnyj-rezhim
В 37 районах Краснодарского края действует особый противопожарный режим
Фото пресс-службы администрации Анапы

На Кубани в 14 районах действует четвертый класс пожароопасности в связи с сухой и достаточно жаркой ветреной погодой.

На территории 37 районов действует особый противопожарный режим. С начала года произошло 269 случаев загорания сухой травы. В связи с этим в крае действует ограничение на разведение костров и сжигание мусора.

Для профилактики природных пожаров на Кубани работают более 470 мониторинговых групп численностью более 1,4 тыс. человек, в состав которых входят спасатели, полицейские, чиновники ведомств, казачество и волонтеры. Жителей Кубани просят соблюдать противопожарный режим.

В Главном управлении МЧС работает межведомственный оперативный штаб. Оперативная обстановка находится под особым контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае из-за жары и сильного ветра ввели V уровень пожароопасности. Особый режим действует и в окрестностях краевого центра.

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