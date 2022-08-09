В Краснодарском крае из-за жары и сильного ветра ввели V уровень пожароопасности

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Особый режим действует и в окрестностях краевого центра.

В частном секторе и на дачах нельзя разводить костры. Ограничен проезд транспорта в лесопарковые зоны. В крае установилась сухая и жаркая погода, ее принес обширный антициклон.

В отдельных городах и районах воздух прогрелся до +37 °С. Проблем добавляет ветер. В Анапе он разгулялся так, что обрушил на проезжую часть дерево. Никто кроме автомобиля не пострадал. Соблюдать осторожность рекомендуют и на тротуарах.

Ветрено и в Геленджике. Там сотрудникам пляжа пришлось спасать мужчину, которого унесло в море на надувном матрасе.