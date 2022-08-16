В Краснодарском крае работают 240 пунктов вакцинации от COVID-19
Сделать прививку и ревакцинироваться можно во всех районах края.
Вакцинация и ревакцинация проходит бесплатно. В медучреждении нужно предъявить паспорт, полис и СНИЛС. Анализ на антитела не обязателен.
«Самым эффективным средством защиты является иммунопрофилактика в виде вакцинации и регулярной ревакцинации. Для удобства жителей и гостей края в медицинских организациях развернуто 240 пунктов вакцинации», — сказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.
Список прививочных пунктов можно посмотреть на сайте регионального минздрава. Узнать их адреса и время работы можно с помощью чат-бота в Telegram, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 16 августа выявили 368 новых случаев коронавируса.
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