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В Краснодарском крае 16 августа выявили 368 новых случаев коронавируса

Общество
16.08.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-16-avgusta-vyyavili-368-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 16 августа выявили 368 новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За сутки COVID-19 обнаружили у 222 женщины и 146 мужчин. В том числе, 40 детей. Возраст пациентов – от 1 месяца до 90 лет.

Больше всего новых заболевших прибавилось в Краснодаре — 192 человека. Следом идут Анапа — 42 новых пациента, Тимашевский район – 38, Сочи – 13. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 заболевших.

С начала пандемии в крае подтвердили 273 тыс. 523 случая COVID-19. Выздоровели 257 тыс. 102 человека. Спасти не удалось 10 тыс. 985 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся четыре пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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