В России создали вакцину против трех новых видов «омикрона»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Новый «Спутник V» создан против трех новых видов омикрона: BA.1, BA.2 («стелс-омикрон») и BA.5 («ниндзя»).

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев», — заявил Гинцбург.

Он отметил, что эффективность зарегистрированной вакцины против подвида BA.5 упала в 10 раз. Также Гинцбург уже привился новой разработкой, защищающей от омикрон-штамма, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, ученые обнаружили в РФ новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон».