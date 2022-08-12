В России создали вакцину против трех новых видов «омикрона»
Общество
12.08.2022 10:27
Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Новый «Спутник V» создан против трех новых видов омикрона: BA.1, BA.2 («стелс-омикрон») и BA.5 («ниндзя»).
«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев», — заявил Гинцбург.
Он отметил, что эффективность зарегистрированной вакцины против подвида BA.5 упала в 10 раз. Также Гинцбург уже привился новой разработкой, защищающей от омикрон-штамма, сообщает РБК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24, ученые обнаружили в РФ новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон».
Популярные новости
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
- В Краснодаре в канализации нашли автомобильный двигатель
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте
ТОП 5 НОВОСТЕЙ