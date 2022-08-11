Ученые обнаружили в РФ новый штамм коронавируса — «русский дельтакрон»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый вариант коронавируса заметили ученые во время исследований в Санкт-Петербурге.

Новый штамм представляет собой гибрид «омикрона» и «дельты». Его назвали «российским дельтакроном» (химера SARS CoV-2). В других странах этот штамм пока не выявляли.

По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты» вирусы являются большой редкостью, так как штамм «дельта» практически исчез.

«Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал генетик.

Распространенность штамма невелика. Сейчас ученые выясняют, насколько опасен «русский дельтакрон» и сможет ли он вытеснить другие штаммы. У исходного штамма «дельта» есть способность поражать легкие, которая ослабла у «омикрона».

По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, сведения о химере SARS CoV-2 получили на весьма ограниченной выборке, поэтому о свойствах рекомбинантов пока судить рано. Ученый добавил, что возникновение таких гибридов возможно при высокой доле зараженного населения, сообщает РБК.

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