На Кубани 10 августа выявили рекордное с марта число заболевших коронавирусом — 775 случаев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки выявили 23 тыс. 771 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 14 тыс. 552 человек. Умерли 56 человек.

В Краснодарском крае за сутки заболели 775 человек. Более 700 случаев не фиксировали на Кубани с конца марта. Среди заболевших 55 детей.

В Краснодаре выявили 284 случая, в Сочи — 95, в Новороссийске — 84, в Анапе — 44, в Тимашевском районе — 28, в Кущевском — 26, в Тихорецком — 22, в Белореченском — 20, в Туапсинском — 19, в Горячем Ключе — 13. По 12 человек заболели в Кавказском, Крымском и Северском районах, в Геленджике — 10. В остальных районах выявили менее 10 случаев.

За сутки госпитализировали 67 пациентов. Всего в стационарах находятся 308 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На дому лечатся 2 тыс. 916 заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три пациента.

Всего с начала пандемии в крае выявили 269 тыс. 525 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 4742. За все время выздоровели 255 тыс. 318 человек. За последние сутки 452 человека. Скончались за все время 10 тыс. 983 человек. За последние сутки — двое, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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