В Краснодарском крае 9 августа выявили 115 новых случаев COVID-19

Фото pexels.com

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 67 женщин и 48 мужчин. Среди заболевших 18 детей. Самому младшему пациенту 1 год, старшему — 83 года.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре за сутки получили 73 жителя. В Сочи заболели восемь человек, в Крымском районе — семь. В Геленджике и Мостовском районе по пять заболевших, в Калининском районе — четыре. В Ейском, Красноармейском, Северском районах — по три новых случая, в Славянском — два. В Новороссийске и Абинском районе выявили по одному положительному результату.

По состоянию на 9 августа в лабораториях края провели 7 млн 182 тыс. 140 исследований. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 972 тыс. 154 жителя.

Всего с начала пандемии подтвердили 268 тыс. 750 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4 тыс. 728. С выздоровлением выписали 254 тыс. 866 человек. Не удалось спасти 10 тыс. 981 пациента.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус 3 тыс. 495 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 2 тыс. 612. В стационарах лечатся 310 человек, в том числе с COVID-19 — 291 пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 8 августа выявили 214 случаев заболевания коронавирусом.